Başkan Erdoğan'dan EuroCup 1 şampiyonu Fenerbahçe Jet Takımı'na kutlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımı'nı kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.