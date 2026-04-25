Al Ahli Asya’nın zirvesinde! Merih Demiral tarihe geçti

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresinde eşitlik bozulmazken, mücadele uzatmalara gitti. Suudi Arabistan ekibi, 96. dakikada Al Buraikan'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 1-0 kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandı (Fotoğraf-AFP)

Milli oyuncu Merih Demiral da böylece üst üste ikinci kez kupa kaldıran Türk oyuncu olarak önemli bir başarıya imza attı.