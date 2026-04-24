CANLI YAYIN

Arda Güler'den kötü haber: Sezonu kapattı! Dünya Kupası için seferberlik başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İspanyol devi Real Madrid'de fırtınalar estiren milli yıldızımız Arda Güler'den üzen haber geldi. Deportivo Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç yeteneğin uyluk kasında zedelenme tespit edildi. En az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Arda'nın La Liga serüveni bu sezonluk sona ererken, A Milli Takım kurmayları Dünya Kupası öncesi teyakkuza geçti. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç yıldızı arayarak moral verirken, sağlık ekibi raporlar için İspanya ile köprü kurdu.

Geçtiğimiz Salı günü Deportivo Alaves ile oynanan kritik mücadelenin 58. dakikasında acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan Arda Güler'in durumu netleşti.

Takımının dünkü çalışmasında yer alamayan 21 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid kulübü resmi bir duyuru yaptı. İspanyol ekibi, "Milli futbolcunun uyluk kasında zedelenme meydana geldiği belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

4 HAFTA YOK! LA LIGA'YA VEDA ETTİ

Yapılan detaylı tetkiklerin ardından Arda Güler'in en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme, ligde son 6 maçı kalan Real Madrid'de Arda'nın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Genç yetenek, sakatlığı nedeniyle sezonu kulübü adına erken kapatmış oldu.

MONTELLA TELEFONA SARILDI

Sakatlık haberi A Milli Takım kampında da büyük yankı uyandırdı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, haberi alır almaz Arda'yı arayarak durumu hakkında bilgi aldı. Montella, "Moralini sakın bozma, senin en kısa sürede aramıza döneceğinden şüphemiz yok" sözleriyle oyuncusuna destek verdi.

DÜNYA KUPASI İÇİN RİSKE EDİLMEYECEK

Ay-Yıldızlı ekibin sağlık heyeti, Real Madrid doktorlarıyla anında irtibata geçti. Milli takım yetkilileri, "Arda'nın tüm raporlarının incelenmek üzere taraflarına paylaşılmasını" istedi.

14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak olan Dünya Kupası'na odaklanan heyet, Arda'yı hazırlık maçlarında riske atmama kararı aldı. Genç yıldızın dev turnuvaya kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

50 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 50 karşılaşmada görev aldı ve 3,239 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

21 yaşındaki yıldız isim, bu karşılaşmalarda rakip takım ağlarına 6 gol gönderirken, 14 de asist katkısı üretti.

SÖZLEŞME DURUMU

Arda Güler'in Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 28 MAÇ

Genç yıldız, milli takım kariyerinde toplamda 28 müsabakada görev alırken, rakip takım ağlarına 6 gol attı.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın