Arda Güler'den kötü haber: Sezonu kapattı! Dünya Kupası için seferberlik başladı
İspanyol devi Real Madrid'de fırtınalar estiren milli yıldızımız Arda Güler'den üzen haber geldi. Deportivo Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç yeteneğin uyluk kasında zedelenme tespit edildi. En az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Arda'nın La Liga serüveni bu sezonluk sona ererken, A Milli Takım kurmayları Dünya Kupası öncesi teyakkuza geçti. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç yıldızı arayarak moral verirken, sağlık ekibi raporlar için İspanya ile köprü kurdu.
Geçtiğimiz Salı günü Deportivo Alaves ile oynanan kritik mücadelenin 58. dakikasında acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan Arda Güler'in durumu netleşti.
Takımının dünkü çalışmasında yer alamayan 21 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid kulübü resmi bir duyuru yaptı. İspanyol ekibi, "Milli futbolcunun uyluk kasında zedelenme meydana geldiği belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
4 HAFTA YOK! LA LIGA'YA VEDA ETTİ
Yapılan detaylı tetkiklerin ardından Arda Güler'in en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme, ligde son 6 maçı kalan Real Madrid'de Arda'nın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Genç yetenek, sakatlığı nedeniyle sezonu kulübü adına erken kapatmış oldu.