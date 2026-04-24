Arda Güler'den kötü haber: Sezonu kapattı! Dünya Kupası için seferberlik başladı

MONTELLA TELEFONA SARILDI Sakatlık haberi A Milli Takım kampında da büyük yankı uyandırdı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, haberi alır almaz Arda'yı arayarak durumu hakkında bilgi aldı. Montella, "Moralini sakın bozma, senin en kısa sürede aramıza döneceğinden şüphemiz yok" sözleriyle oyuncusuna destek verdi.

DÜNYA KUPASI İÇİN RİSKE EDİLMEYECEK Ay-Yıldızlı ekibin sağlık heyeti, Real Madrid doktorlarıyla anında irtibata geçti. Milli takım yetkilileri, "Arda'nın tüm raporlarının incelenmek üzere taraflarına paylaşılmasını" istedi. 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak olan Dünya Kupası'na odaklanan heyet, Arda'yı hazırlık maçlarında riske atmama kararı aldı. Genç yıldızın dev turnuvaya kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

50 MAÇTA OYNADI Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 50 karşılaşmada görev aldı ve 3,239 dakika süre aldı. PERFORMANSI 21 yaşındaki yıldız isim, bu karşılaşmalarda rakip takım ağlarına 6 gol gönderirken, 14 de asist katkısı üretti. SÖZLEŞME DURUMU Arda Güler'in Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.