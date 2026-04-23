CANLI YAYIN

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan dev derbi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin hakemini belirledi. Kritik mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

SÜPER LİG'DE GÖREV ALDIĞI DERBİ MAÇLAR

Merkez Hakem Kurulu tarafından kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan Yasin Kol, son iki sezonda yönettiği dev maçlarla dikkat çekiyor.

İşte tecrübeli hakemin derbi geçmişi:

Tarih Karşılaşma Skor
05.04.2026 Fenerbahçe - Beşiktaş 1 - 0
01.12.2025 Fenerbahçe - Galatasaray 1 - 1
04.10.2025 Galatasaray - Beşiktaş 1 - 1
04.05.2025 Fenerbahçe - Beşiktaş 0 - 1
29.03.2025 Beşiktaş - Galatasaray 2 - 1

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın