Galatasaray - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek!
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan dev derbi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin hakemini belirledi. Kritik mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan dev derbi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin hakemini belirledi. Kritik mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
SÜPER LİG'DE GÖREV ALDIĞI DERBİ MAÇLAR
Merkez Hakem Kurulu tarafından kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan Yasin Kol, son iki sezonda yönettiği dev maçlarla dikkat çekiyor.
İşte tecrübeli hakemin derbi geçmişi:
|Tarih
|Karşılaşma
|Skor
|05.04.2026
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|1 - 0
|01.12.2025
|Fenerbahçe - Galatasaray
|1 - 1
|04.10.2025
|Galatasaray - Beşiktaş
|1 - 1
|04.05.2025
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|0 - 1
|29.03.2025
|Beşiktaş - Galatasaray
|2 - 1
Ayrıntılar geliyor...