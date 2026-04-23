A Spor’da Fatih Tekke’den kupa mesajı: Herkesin iştahının olduğu bir kupa!

Fatih Tekke, A Spor'a yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nın herkes için büyük bir hedef olduğunu söyledi. Kupada her maçın sürprize açık olduğunu ve rekabetin üst seviyede yaşandığını ifade etti. Trabzonspor'un mevcut kadro durumuna rağmen mücadeleden geri adım atmayacağını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor'a özel röportaj verdi (Fotoğraf: aspor.com.tr)

SAMSUNSPOR DEPLASMANI VE TRABZONSPOR'UN HEDEFİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor ekranlarında Samsunspor ile oynanacak çeyrek final karşılaşması öncesi hem takımın son durumuna hem de kupanın kritik önemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekke, eksiklere rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini vurgularken, Samsunspor'un son dönemdeki çıkışına da özel parantez açarak "çok zor bir deplasman" diye konuştu.

23 NİSAN MESAJIYLA BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon büyük bir rekabete sahne olduğunu vurgulayan Tekke, turnuvadaki atmosferin zorluk derecesine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum herkesin. Tüm çocuklarımızın inşallah her daim mutlu olmasını temenni ediyorum.

KUPADA ZORLUK VE REKABET VURGUSU

Yani şunu söyleyeyim; gördük. Dün de gördük, ondan önceki gün de gördük. Her maç çok zor oluyor, sürprizlere çok açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa bu sene. Ve özellikle ligin son periyodu inanılmaz zor geçiyor.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK VE KADRO SIKINTISI

Bizim için biraz daha zor; çünkü bu hafta içi aldığımız yine iki tane iyi olmayan haber var: Arsen ve Okay'ın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek olması ve sezonun tamamında bizimle olmayabilirler. Ligde cezalı oyuncuya yakın, sınırda oyuncularımızın sayısı... Nwakaeme'nin şu an tam olarak %100 değil ama oyunun bir bölümünde belki kullanabileceğimiz durumda olması biraz iyi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ: KUPA VE TUR GEÇMEK

Dolayısıyla bu kadroyla beraber oyuncularımı çok çok iyi yerlere de getirdik. Bugün de bu maç bence çok zor olacak, onu da söylemem lazım. Samsunspor takımını kimse ligin bir sezon boyunca oynadığı şekilde oynadığını falan düşünmesin. Özellikle son oynadıkları maçlarda yeni hocasıyla beraber daha cesur, daha futbol oynamaya çalışan, top rakipteyken de özellikle birebir baskıya çıkan, içeride özellikle... Bunu da gayet iyi ve sürekli yapmaya çalışan bir takım. Dolayısıyla iyi oyunculardan kurulu iyi bir Samsunspor var son haftalarda gördüğümüz ve kupaya da çok asılacaklarını düşünüyorum; çünkü onların da hedefi olarak kupa kaldı gibi gözüküyor.

Dolayısıyla çok zor bir maç. Buradaki her maç derbi niteliğinde oluyor zaten. Ama Trabzonspor olarak biz kupayı biz de çok arzu ediyoruz. Oyuncularım bunu çok çok fazlasıyla hak ediyor. Bugün özellikle duygu olarak bunu, o isteği, arzuyu göstermemiz lazım; yoksa taktiksel olarak birçok şey çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Umarım hak ederek bu turu geçeriz.

ZOR DEPLASMAN VE NET MESAJ

Ziraat Türkiye Kupası isim olarak, marka değeri olarak çok önemli bir kupa ama kazanan belki de ligi bir ay geç açma fırsatı da bulacak. Bu farklı anlamlar içeriyor mu sizin için?

Benim için hiç fark etmiyor ama tabii oyuncular için bu önemli; her oyuncu için çok önemli. Ondan önemlisi kulüpler için çok önemli. Yani kupada kupayı alabilmek, kupada UEFA'ya, Avrupa Kupalarına giderkenki durumunuz; söylediğin gibi öncesi ve sonrasında açma gibi birçok şey var ki o bir aylık mevzu da transfer yapmanızdaki aceleceliğinizi engelleyebilir, birçok artısı var.

Ama tabii ki en önemlisi şu; buraları geçmeniz lazım ki kupayı alabilme ihtimaliniz ortaya çıksın. Ki çok zor bir deplasman, çok zor bir maç. Yani her sonuçla karşılaşabiliriz. Biz her duruma hazırız, çok arzu ediyoruz. Umarım taraftarımızı, özellikle Samsun maçlarından beklenti olarak hem oyun olarak hem de mücadele olarak o isteği ve arzuyu, sonucu da alırız burada."