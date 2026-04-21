Türk'ün bükülmez bileği Avrupa'yı titretti! Rıza Kayaalp destan yazdı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda fırtına gibi esen milli gururumuz Rıza Kayaalp, minderden bir kez daha zaferle ayrıldı. Grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i adeta sürklase eden Kayaalp, kazandığı altın madalya ile Rus efsane Aleksandr Karelin'in rekorunu paramparça ederek Avrupa güreş tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Macar Darius Atilla Vitek'i mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp, Rus güreşçi Alexander Karelin'in 12 şampiyonluk rekorunun üstüne çıkarak Avrupa'nın en çok şampiyon olan güreşçisi oldu.

36 yaşındaki milli güreşçimiz, Grekoromen stil 130 kiloda rakiplerini tek tek eleyerek zafere ulaştı.

YARI FİNALDE SKANDAL YAŞANMIŞTI

Rıza Kayaalp'in yarı final maçı ise spor dünyasında oldukça ses getirmişti. Yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaşan Kayaalp, müsabakayı 4-0 önde götürürken rakibinin tokat atmasıyla sportmenlik dışı bir hareketle karşılaştı.

Skandal hareket sonrası maçın hakemleri, Belaruslu güreşçiyi anında diskalifiye ederek Rıza Kayaalp'in elini havaya kaldırmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Erdoğan görüşmede, "Allah razı olsun. Şampiyonluğun bizi ayrıca mutlu etti. Elhamdülillah, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. 13 oldu mu? Tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.