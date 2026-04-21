PFDK’dan dikkat çeken kararlar: 12 Süper Lig kulübü listede

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sevk kararı sürecinin ardından yürütülen değerlendirmeleri tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında 12 Süper Lig kulübünün de bulunduğu dosyalara ilişkin kararlar kamuoyuna açıklandı.

TFF tarafından yapılan tüm sevkler şöyle:

1-HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 20.04.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SİPAY BODRUM FK Kulübü antrenörü ALİ GÜRSEL'in 19.04.2026 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MEHMET MURAT UÇAR'ın 19.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ARCA ÇORUM FK Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın 19.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ görevlisi OKTAY UKAY 'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ görevlisi VELİ TORUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi GÖKHAN HANOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 ve 5/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BURSASPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-SOMASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- FETHİYESPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-MUŞ SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ-MARDİN 1969 SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi PFDK'ya sevkine,



GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ idarecisi MAHMUT AVCI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ görevlisi UMUT AVCI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncave "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ görevlisi EFE DAĞDELEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncave "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübü futbolcusu OKTAY BALCI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübü görevlisi CEMAL ELMACI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ESER ÖKTEM 'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ALPASLAN ÖZGÜL'ün aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu HASAN ŞAHİN BİNBOĞA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü NEBİL TEKİNARSLAN'ın 19.04.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

32-MUĞLASPOR KULÜBÜ'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MUĞLASPOR KULÜBÜ Başkanı MENAF KIYANÇ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA KEMAL SARAÇOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi CELAL MIZRAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ-BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- GALATA SPOR KULÜBÜ görevlisi HACI ÜNAL 'ın 18.04.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/1 maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ idarecisi FERDİ BALTA'nın 18.04.2026 tarihinde oynanan İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ görevlisi OZAN ÇELİKAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi, Yayın Talimatı'nın 3. maddesi ve 13/12. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇORLU SPOR 1947 Kulübü Başkanı AHMET BAYRAM 'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÇORLU SPOR 1947 Kulübü görevlisi ŞEVKET İÇEM'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÇORLU SPOR 1947 Kulübü görevlisi ŞABAN EREN PASOV'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü FETHİ AKGÜN'ün 18.04.2026 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü idarecisi NECATİ DİLİKISA'nın 18.04.2026 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü görevlisi ONUR YENİNAR'ın aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanması gereken ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR - HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü futbolcusu DENİZ CEBECİ'nin 18.04.2026 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42-CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR-CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43-ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-1926 BULANCAKSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- ALTAY Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ALTAY-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

46-AFYONSPOR KULÜBÜ'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ALTAY-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AFYONSPOR KULÜBÜ görevlisi NADİR GÜZBEY'in aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda Cezalı)

47- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Kulübü idarecisi SEMAVİ ÖZGÜR'ün aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

48-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.