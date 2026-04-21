Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6
Süper Lig'in 31. haftası sezonun en çekişmeli mücadelesine sahne olacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren lider Galatasaray evinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Belki de şampiyonu belirleyecek maç öncesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'i şampiyon bitirecek takımı açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 30. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışında taşlar yerinden oynadı. Zirve mücadelesi veren devlerin kritik puan kayıpları yaşadığı haftanın ardından, ünlü analiz sitesi Euro Club Index, şampiyonluk için dikkat çeken verilerini güncelledi.
HAFTANIN TEK KAZANANI GALATASARAY
Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle dönerek haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 71'e yükseltirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A SON DAKİKA ŞOKU
Haftanın açılış maçında sahasında Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1 önde götürdüğü maçın 90+8. dakikasında yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve şampiyonluk yolunda altın değerinde 2 puan bıraktı.