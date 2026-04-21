Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6

Süper Lig'in 31. haftası sezonun en çekişmeli mücadelesine sahne olacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren lider Galatasaray evinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Belki de şampiyonu belirleyecek maç öncesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'i şampiyon bitirecek takımı açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 30. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışında taşlar yerinden oynadı. Zirve mücadelesi veren devlerin kritik puan kayıpları yaşadığı haftanın ardından, ünlü analiz sitesi Euro Club Index, şampiyonluk için dikkat çeken verilerini güncelledi.

Galatasaray Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiGalatasaray Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

HAFTANIN TEK KAZANANI GALATASARAY

Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle dönerek haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 71'e yükseltirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Fenerbahçe Rizespor ile 2-2 berabere kaldıFenerbahçe Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A SON DAKİKA ŞOKU

Haftanın açılış maçında sahasında Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1 önde götürdüğü maçın 90+8. dakikasında yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve şampiyonluk yolunda altın değerinde 2 puan bıraktı.

Trabzonspor Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıTrabzonspor Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor ise Başakşehir karşısında 73'te öne geçmesine rağmen, 90+3'te kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GalatasGalatas

ZİRVEDE GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. Galatasaray: 71 Puan
  2. Fenerbahçe: 67 Puan
  3. Trabzonspor: 65 Puan

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6 - 5

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

  • Fenerbahçe
  • Samsunspor (D)
  • Antalyaspor
  • Kasımpaşa (D)

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6 - 6

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

  • Galatasaray (D)
  • Başakşehir
  • Konyaspor (D)
  • Eyüpspor

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6 - 7

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

  • Konyaspor (D)
  • Göztepe
  • Beşiktaş (D)
  • Gençlerbirliği

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6 - 8

"YÜZDE 92.6 ŞAMPİYON"

Avrupa liglerini performans ve transfer verileriyle analiz eden Euro Club Index, Süper Lig için nihai tablosunu açıkladı. Analize göre Galatasaray, sezonu 80 puanla zirvede tamamlayacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali ise yüzde 92.6 gibi dev bir oranla gösterildi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6 - 9

DİĞER DEVLERİN ŞANSI NE?

Fenerbahçe: Sarı-lacivertlilerin sezonu 75 puanla 2. sırada tamamlayacağı öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 7.1'de kaldı.

Trabzonspor: Bordo-mavililerin 72 puanla 3. olacağı, şampiyonluk şansının ise yüzde 0.3 olduğu ifade edildi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi dev tahmin: Fark 4 ihtimal yüzde 92.6 - 10

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi geçtiğimiz sezon da tahminde bulunmuştu.

Site 2024-2025 sezonunu yüzde 79.4 ihtimalle Galatasaray'ın 91 puan toplayarak şampiyon olacağını tahmin etmişti.

  • 91 – Galatasaray
  • 88 – Fenerbahçe
  • 64 – Beşiktaş
  • 62 – Samsunspor
  • 56 – Eyüpspor

LİG NASIL SONUÇLANMIŞTI?

Geçtiğimiz sezon Galatasaray 95 puanla ligi şampiyon tamamlamıştı. Fenerbahçe 84, Samsunspor 64 ve Beşiktaş 62 puan toplamıştı.

