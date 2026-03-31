İstanbul'da sokak ortasında kanlı saldırı! Başından vurulan kurye hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 19:47 Son Güncelleme: 31 Mart 2026 20:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fatih’te yabancı uyruklu kurye Arif İsmailov, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmailov, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.