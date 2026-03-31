İstanbul'da sokak ortasında kanlı saldırı! Başından vurulan kurye hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih’te yabancı uyruklu kurye Arif İsmailov, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmailov, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Fatih ilçesi Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov'un yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak geldi. Şahıs, İsmailov'ı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmailov, çevredeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Arif İsmailov'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.