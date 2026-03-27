Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 31. haftada oynayacağı derbinin tarihi açıklandı. Dev maç 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre, ligin en kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak.

Dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

29. hafta

10 NİSAN CUMA

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

11 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

12 NİSAN PAZAR

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük

17.00 Göztepe - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

13 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.00 Eyüpspor - Samsunspor

30. hafta

17 NİSAN CUMA

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor

17.00 Kocaelispor - Göztepe

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 NİSAN PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

17.00 Samsunspor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

20 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

31. hafta

24 NİSAN CUMA

20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

25 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe Antalyaspor

26 NİSAN PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

27 NİSAN PAZARTESİ

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük