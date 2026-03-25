Bayram günü kabusu yaşadı: Milyonda bir olan olay bana denk geldi

Mehmet Yılmaz bir anda kanlar içinde kaldı. (İHA)

Hastanede yapılan muayenenin ardından Yılmaz'ın kulağına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Yaşadığına inanamayan Yılmaz, milyonda bir olan olayın başına geldiği için neye uğradığını şaşırdı. İnsanların düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş etmelerinin kötü sonuçlara sebep olduğunu ifade eden Yılmaz, yetkililerin bu konularda denetimler yapması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.



"HASTANEDE ÖĞRENDİM"



Bayramın ilk gününde uyuduğu esnada yorgun merminin isabet etmesiyle bayramı kabusa dönen Mehmet Yılmaz, "Ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Ben bayram sabahın saat 06.30 gibi uyandım ve bir bardak su içtim. Biraz daha uyumak için geri yatağıma uzandım. Tam konteynerdeyim aradan daha beş dakika geçti veya geçmedi. Ondan sonra tam kulağımın arkasında, kafamın hemen şu başlangıç noktasında şiddetli böyle bir patlama oldu. Böyle çok şiddetli şoka uğradım. İlk başta ne olduğunu da anlamadım. Elimi attığım gibi direkt yataktan zıpladım. Baktım elim ve yastığım kanlar içinde kaldı. Hiçbir şey anlamadım" diye anlattı.