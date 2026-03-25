Bayram günü kabusu yaşadı: Milyonda bir olan olay bana denk geldi
Hatay’ın Antakya ilçesinde bayram günü yaşanan olayda, konteynerde uyuyan bir güvenlik görevlisi yorgun merminin hedefi oldu. Kafasına isabet eden mermiyle ölümden dönen 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yaşadığı dehşeti anlatarak rastgele silah kullanımına tepki gösterdi. Yılmaz, benzer acıların yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.
Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, bir şantiyede özel güvenlik görevlisi olarak geçimini sürdürüyor. Bayramın ilk günü sabah uyuduğu esnada Yılmaz, sol kulağının arka kısmında patlamaya benzer bir ağrı hissetti. Ağrıyla birlikte aniden uyanan Yılmaz, elini kulağına götürdüğü esnada eli kanlar içinde kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Yılmaz'ın konteynerına gelen sağlık ekipleri, duruma anlam veremezken Yılmaz'a ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenenin ardından Yılmaz'ın kulağına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Yaşadığına inanamayan Yılmaz, milyonda bir olan olayın başına geldiği için neye uğradığını şaşırdı. İnsanların düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş etmelerinin kötü sonuçlara sebep olduğunu ifade eden Yılmaz, yetkililerin bu konularda denetimler yapması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.
"HASTANEDE ÖĞRENDİM"
Bayramın ilk gününde uyuduğu esnada yorgun merminin isabet etmesiyle bayramı kabusa dönen Mehmet Yılmaz, "Ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Ben bayram sabahın saat 06.30 gibi uyandım ve bir bardak su içtim. Biraz daha uyumak için geri yatağıma uzandım. Tam konteynerdeyim aradan daha beş dakika geçti veya geçmedi. Ondan sonra tam kulağımın arkasında, kafamın hemen şu başlangıç noktasında şiddetli böyle bir patlama oldu. Böyle çok şiddetli şoka uğradım. İlk başta ne olduğunu da anlamadım. Elimi attığım gibi direkt yataktan zıpladım. Baktım elim ve yastığım kanlar içinde kaldı. Hiçbir şey anlamadım" diye anlattı.
İlk olarak eşini aradığını söyleyen Yılmaz, "Ardından hemen ambulansı aradım arkasından ve ambulans geldi. Ambulans ekibi bile ne olduğunu anlayamadı ve hastaneye gittim. Hastanede tomografiydi, röntgende yorgun mermi olduğunu öğrendim ve şok oldum. Ben hiç daha önce burada ne silah sesi duydum veyahut da böyle bir olaya rastladım. Herhalde milyonda bir olan olay bana denk geldi, bu bölgede de böyle bir şey olduğunu hiç duymadım. Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi, ölebilirdim" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.