Bahis soruşturmasında gelişme: 507 kişiye ceza!

PFDK, bahis soruşturması kapsamında 507 kişiye verilen yeni cezaları açıkladı. Buna göre Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce 45 gün, Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.