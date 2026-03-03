Rotasyonlu Aslan kupa mesaisinde! Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber'de
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yoğun fikstür nedeniyle bu karşılaşmada rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed
KRİTİK KARŞILAŞMA A HABER'DE
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.Kritik maç A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca ahaber.com.tr ve A Haber Youtube kanalı üzerinden de izlenebilecek.
LİDERLİK KAPIŞMASI
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.
ROTASYONA GİDEBİLİR
Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.