Rotasyonlu Aslan kupa mesaisinde! Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber'de

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

Galatasaray Süper Lig'de oynanan maçta Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti (DHA)

ALANYASPOR İLE ÜST ÜSTE 2. KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Karşılaşma bugün saat 20:30'da başlayacak.

2. Maç hangi kanaldan şifresiz izlenebilecek? Mücadele A Haber ekranlarından, ahaber.com.tr adresinden ve A Haber YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

3. Gruplardaki puan durumu nedir? Galatasaray, grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla lider durumda. Corendon Alanyaspor ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

4. Galatasaray bu maçta as kadroyla mı çıkacak? Teknik direktör Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki yoğun tempo nedeniyle bu maçta rotasyona gitmesi ve daha az süre alan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

5. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki genel formu nasıl? Sarı-kırmızılı ekip, kupada tam 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

6. İki takım arasındaki son randevularda kim önde? Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçın tamamını kazandı. Ayrıca iki takım daha geçen hafta ligde karşılaşmış ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

7. Galatasaray'ın savunma performansı ne durumda? Galatasaray hücumda etkili olsa da, son 5 resmi maçında kalesinde toplam 9 gol gördü. Bu durum, savunma tarafında bir "savunma alarmı" olarak dikkat çekiyor.