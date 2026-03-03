CANLI YAYIN

Rotasyonlu Aslan kupa mesaisinde! Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber'de

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yoğun fikstür nedeniyle bu karşılaşmada rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed

KRİTİK KARŞILAŞMA A HABER'DE

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.Kritik maç A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca ahaber.com.tr ve A Haber Youtube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

LİDERLİK KAPIŞMASI

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

ROTASYONA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

SON 5 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

ALANYASPOR İLE ÜST ÜSTE 2. KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Karşılaşma bugün saat 20:30'da başlayacak.

2. Maç hangi kanaldan şifresiz izlenebilecek? Mücadele A Haber ekranlarından, ahaber.com.tr adresinden ve A Haber YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

3. Gruplardaki puan durumu nedir? Galatasaray, grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla lider durumda. Corendon Alanyaspor ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

4. Galatasaray bu maçta as kadroyla mı çıkacak? Teknik direktör Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki yoğun tempo nedeniyle bu maçta rotasyona gitmesi ve daha az süre alan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

5. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki genel formu nasıl? Sarı-kırmızılı ekip, kupada tam 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

6. İki takım arasındaki son randevularda kim önde? Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçın tamamını kazandı. Ayrıca iki takım daha geçen hafta ligde karşılaşmış ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

7. Galatasaray'ın savunma performansı ne durumda? Galatasaray hücumda etkili olsa da, son 5 resmi maçında kalesinde toplam 9 gol gördü. Bu durum, savunma tarafında bir "savunma alarmı" olarak dikkat çekiyor.

Kupa ateşi A Haberde yanıyorKupa ateşi A Haberde yanıyor KUPA ATEŞİ A HABER'DE YANIYOR

