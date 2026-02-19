A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre 1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Alman teknik adamın hastalığı nedeniyle vefat ettiği, ailesi tarafından doğrulandı.

Piontek, 1993 yılında Bursaspor'u da çalıştırmıştı.

İşte Sepp Piontek'in çalıştırdığı takımlar...

Takım Adı Görev Başlangıcı Görev Bitişi SV Werder Bremen 1971 1975 Fortuna Düsseldorf 1975 1976 Haiti Milli Takımı 1976 1978 FC St. Pauli 1978 1979 Danimarka Milli Takımı 1979 1990 Türkiye A Milli Takımı 1990 1993 Bursaspor 1993 1993 Aalborg BK 1995 1996 Silkeborg IF 1997 1999 Grönland Milli Takımı 1999 2002

SEPP PİONTEK KİMDİR?

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından memleketinden kovulan Piontek, 1945 yılında Doğu Frizya'daki Leer kentine yerleşti. 1949 yılında VfL Germania Leer'in genç takımında santrfor olarak futbol oynamaya başladı.1959/60 sezonunda Amateuroberliga Niedersachsen'de golcü olarak dikkat çekti. Gençlik yıllarında atletizmle de ilgilenen Piontek, kendi ifadesine göre uzun atlamada 6,31 metrelik kişisel en iyi derecesine ulaştı.

1960/61 sezonunda, Georg Knöpfle'nin teknik direktörlüğünü yaptığı dönemin Oberliga Nord ekiplerinden Werder Bremen ile profesyonel sözleşme imzaladı. Oberliga'daki ilk maçına 30 Ekim 1960'ta Bergedorf 85'e karşı çıktı. WM sisteminde, Günter Wilmovius, Willi Schröder, Horst Barth ve Gerhard Zebrowski gibi oyuncularla birlikte santrfor olarak görev aldı. İlk sezonunda tüm kanat pozisyonlarında oynadı ve 12 Mart 1961 tarihinde SC Concordia Hamburg'a karşı sağ bek pozisyonunda forma giydi. Sezon sonunda, 21 lig maçında (1 gol) görev yaptı ve Arnold Schütz'ün ardından takımın en çok süre alan ikinci oyuncusu oldu. Werder Bremen ile Almanya Şampiyonası final turuna yükseldi ve burada 1. FC Köln, Hertha Berlin ve 1. FC Nürnberg'e karşı altı grup maçının tamamında oynadı. Bu karşılaşmalarda sağ bek ve stoper pozisyonlarında yer aldı.

1961 yılında düzenlenen DFB-Pokal maçları sonbaharda oynandı. Piontek, 1. FC Saarbrücken (1-0), 1. FC Köln (3-2) ve Karlsruher SC (uzatmalarda 3-2) karşısında oynanan maçlarda yer aldı ve takımı 13 Eylül 1961'de Gelsenkirchen'de 1. FC Kaiserslautern'e karşı oynanan finalde 2-0'lık galibiyetle DFB-Pokal şampiyonu oldu.

Gösterdiği performans, milli takım teknik direktörü Sepp Herberger'in dikkatini çekti. Eylül 1961 ve Mayıs 1962 tarihlerinde Almanya U23 millî takımına seçildi ve iki uluslararası maçta defans oyuncusu olarak görev aldı. 1961/62 sezonunda, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Atlético Madrid ile oynanan ve rakip takımın kanat oyuncusu Enrique Collar'a karşı mücadele ettiği iki maç öne çıktı. 1961-1963 yılları arasında Oberliga Nord'da toplam 75 lig maçına çıktı; Almanya Şampiyonası final turunda sekiz maç oynadı, U23 millî takımında üç maça çıktı (üçüncü maçını 25 Eylül 1963'te Karlsruhe'de Bulgaristan'a karşı oynadı) ve 1961/62 sezonunda üç Avrupa kupası maçında görev aldı. 1962/63 sezonunun ardından, Oberliga dönemi sona erdi ve Bundesliga sistemine geçildi.

Bundesliga'nın ilk sezonu olan 1963/64'te Werder Bremen formasıyla mücadele etti. 24 Ağustos 1963'te Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 3-2 kazanılan açılış maçında sağ bek olarak görev aldı. Ligdeki ikinci sezon olan 1964/65'te takım, Horst-Dieter Höttges ve Heinz Steinmann ile savunmasını, Klaus Matischak ile hücum hattını güçlendirdi. Sezon sonunda Bundesliga şampiyonluğunu kazandılar. Piontek, bu sezonda 28 lig maçında üç gol attı ve Höttges ile birlikte ligin en etkili savunma ikililerinden birini oluşturdu. Werder Bremen sezon boyunca yalnızca 29 gol yedi. Takımda "Buffalo" lakabıyla anıldı.

Bu başarılar, Piontek'i Almanya A millî takımına taşıdı. 13 Mart 1965'te Hamburg'da İtalya ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında ilk kez A millî formayı giydi. Savunmada, kaleci Hans Tilkowski'nin önünde Bernd Patzke, Höttges, Klaus-Dieter Sieloff ve Wolfgang Weber ile birlikte görev yaptı. Aynı yıl İngiltere (0-1), İsviçre (1-0) ve Brezilya (0-2) karşısında da millî formayı giydi. Brezilya maçında Djalma Santos ve Pelé gibi isimlere karşı forma giydi.

1965/66 sezonunda Partizan Belgrad'a karşı Avrupa Şampiyonlar Kupası'nda mücadele etti. Altıncı ve son millî maçına, 1966 Dünya Kupası elemelerinde Kıbrıs'a karşı oynanan ve 6-0 kazanılan karşılaşmada çıktı. Ayrıca 7 Mayıs 1966'da İngiltere'de, Belfast'ta İrlanda karşısında oynanan hazırlık maçında görev aldı.DFB tarafından FIFA'ya bildirilen 40 kişilik ön kadroda yer almasına rağmen, 22 kişilik 1966 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Turnuvaya onun yerine Höttges, Karl-Heinz Schnellinger, Friedel Lutz ve Bernd Patzke götürüldü.

1967/68 sezonunda Werder Bremen ile Bundesliga'da ikinci kez lig ikinciliği yaşadı. 1972 yılında futbol kariyerini sonlandırdı. 1963 ile 1972 yılları arasında Werder Bremen formasıyla 203 Bundesliga maçında görev aldı ve 15 gol kaydetti.

Piontek, örnek bir sporcu olarak tanımlanmıştır. 1960'lı yıllarda Bremen'de, buzdan düşen on yaşında bir çocuğu boğulmaktan kurtararak kamuoyunun takdirini kazanmıştır.

DANİMARKA MİLLî FUTBOL TAKIMI

1979 yılında Haiti'nin ardından Danimarka millî futbol takımının teknik direktörü oldu. 115 millî maçta takımın başında sahaya çıktı ve 1986 yılında Danimarka'yı Dünya Kupası finallerine taşıyan ilk teknik direktör oldu. Millî takım için genellikle Danimarka dışında futbol oynayan ve bu nedenle daha önce millî takım ekibinin gözüne giremeyen oyuncuları seçti.

18 Ağustos 1979'da Finlandiya ile oynadıkları hazırlık maçı ile Danimarka kariyerine başladı. 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dördüncü torbadan girdiği grubu birinci bitirerek, Danimarka'yı 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan 8 takımdan biri yaptı. Danimarka turnuva grubunda ikinci olarak yarı finale çıktı. Burada İspanya ile oynadığı yarı final maçı penaltılara kaldı ancak Preben Elkjær son penaltısını gole çeviremeyince Danimarka elendi.

Danimarka, bir sonraki büyük turnuva olan 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de başarılı performansını devam ettirip, grup birincisi oldu. Böylece Danimarka tarihinde ilk defa bir Dünya Kupası'na katılmış oldu. İskoçya, Batı Almanya ve Uruguay'ın bulunduğu güçlü grupta üç maçı da kazanıp dikkat çekti. Son 16'da ise bir önceki turnuva gibi İspanya'ya elendiler. Maçta 1-0 öne geçseler de 5-1 kaybettiler.

1988 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yine grup birincisi olan Danimarka, üçüncü kez üst üste büyük bir turnuvaya katıldı. Ancak bu sefer Batı Almanya, İspanya ve İtalya'dan oluşan zorlu grupta puan alamayarak sonuncu oldular. Danimarka, bu yıllarda aldığı başarılı sonuçlar ile 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerine birinci torbadan katıldı ancak grup ikincisi olarak uzun bir aradan sonra bir turnuvaya katılamadılar.

TÜRKİYE YILLARI

Danimarka millî futbol takımından ayrılmaya karar veren teknik adam, Şubat 1990'da Türkiye millî futbol takımı ile anlaştı. Resmi olarak takımın başına geçmesi Nisan ayının sonunu bulurken, 11 Nisan 1990'da Danimarka başındaki son maçında yeni takımı Türkiye karşısında oynadı ve bu hazırlık maçını 1-0 kazandı. 27 Mayıs 1990'da İzmir'de yapılan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan İrlanda ile oynanan hazırlık maçı Türkiye'nin başındaki ilk maçı oldu. Bu maçtan itibaren Piontek yönetiminde oynanan ilk 15 karşılaşmada galibiyet alınamadı. Bu maçlar arasında 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri da vardı. Türkiye, 6 eleme maçının hepsini kaybedip yalnızca son eleme maçında İrlanda'ya 1 gol atabildi. Türkiye millî takım tarihinin en başarısız dönemini yaşatsa da elemelerden sonra görevine devam etti.

25 Mart 1992'deki 3-2'lik Lüksemburg maçı Piontek'in ilk galibiyeti oldu. Bu galibiyetten sonra oynanan 3 hazırlık maçında da 2 galibiyet almayı başardı. Ancak 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 7 maçta San Marino'ya karşı alınan 1 galibiyet ve 1 beraberlik dışındaki maçları kaybedince 28 Nisan 1993'te aldığı Norveç mağlubiyeti sonrası görevden ayrılmaya zorlandı. Daha ilk maçında Tugay Kerimoğlu'na şans vererek altyapıdan oyuncu yetiştirmeye önem veren Piontek, Okan Buruk, Hakan Şükür, Abdullah Ercan gibi birçok ismi de millî takıma kazandırdı.

Türkiye'de kalmaya devam eden teknik adam 15.06.1993 tarihinde Bursaspor'un başına geçti.29 Ağustos 1993'te Trabzonspor beraberliği ile başladığı Bursaspor dönemi çok parlak geçmedi. İlk galibiyetini altıncı haftada Gençlerbirliği karşısında aldı. Ancak 11. haftada aldığı Samsunspor yenilgisinden sonra 22.11.1993 tarihinde görevine son verildi. 11 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti.