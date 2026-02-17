Rams Park’ta devler senfonisi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Juventus

ASLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ SAHNESİNDE

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilenerek 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.