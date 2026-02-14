Zirve yarışında kritik derbi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 11'leri
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. İki takım da bu derbiyi kazanarak zirve yarışındaki takiplerini sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
LİGDE 106. RANDEVU
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı.
FENERBAHÇE SON 4 MAÇI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı son yıllarda üstünlük kurdu. Tamamı Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, hanesine 3'er puan yazdırdı. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. Kanarya, Trabzon'a konuk olduğu son 2 maçtan 3-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin rakibine karşı ligde 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
833 GÜNLÜK HASRET
Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.