Zirve yarışında kritik derbi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Derbide Halil Umut Meler düdük çalacak (İHA)

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart 2024'te Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Söz konusu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de ise Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.