CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe zirve yarışından kopmamak adına bu derbiyi kazanmak istiyor (İHA)

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca

DERBİDE İLK GOL

Trabzonspor Ernest Muçi ile bulduğu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti

TRABZON MEYDANINDA HORONLU ISINMA

Maça saatler kala Trabzon Meydanı'ndaki atmosferi anlatan A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Trabzonspor taraftarları dev derbiye saatler kala meydanlarda horonlar teperek, kolbastı oynayarak adeta maça ısınıyorlar. Biletlerin tamamı tükenmiş durumda ve alınan karar gereği stadyumda sadece Trabzonspor taraftarları olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından taraftarların şehre akın ettiğini belirten Kutlu, "Almanya, Hollanda, İtalya ve Kıbrıs gibi birçok ülkeden sadece bu maç için gelen futbolseverler var. Sabah saatlerinde güneşli olan hava yerini yağmura bıraksa da taraftarların coşkusu hiç azalmıyor." sözleriyle kentteki son durumu paylaştı.

KRİTİK RANDEVUNUN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Zirve mücadelesindeki bu önemli karşılaşmanın teknik detaylarına değinen Kutlu, "Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak, VAR hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak." dedi. Ligdeki puan durumuna dikkat çeken Kutlu "Fenerbahçe 49 puanla ligde ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ligin tek mağlubiyetsiz takımı unvanını korumak, Trabzonspor ise bu seriye taraftarının önünde son vermek istiyor." şeklinde konuştu.

LİGDE 106. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı.



FENERBAHÇE SON 4 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı son yıllarda üstünlük kurdu. Tamamı Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, hanesine 3'er puan yazdırdı. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. Kanarya, Trabzon'a konuk olduğu son 2 maçtan 3-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin rakibine karşı ligde 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.