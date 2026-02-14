Samsunspor'da Thomas Fink dönemi

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 16:35 Son Güncelleme: 14 Şubat 2026 16:36

Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Thorsten Fink ile anlaşma sağlandı.