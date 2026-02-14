Samsunspor'da Thomas Fink dönemi
Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Thorsten Fink ile anlaşma sağlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Thorsten Fink yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi. Samsunspor, dün oynana Hesap.com Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.