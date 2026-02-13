Cimbom farkı açmak istiyor: Galatasaray-Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de Eyüpspor’u konuk edecek. Rams Park'ta son 29 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray'da Mauro Icardi 10, Victor Osimhen 9 golle takımın skor yükünü çekiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Eyüpspor ile karşılaşacak. MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Lang, Icardi, Osimhen. Eyüpspor: Jankat, Talha, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Taşkın, Baran, Emre Akbaba, Metehan, Umut Bozok, Pintor. ASLAN HATA YAPMAK İSTEMİYOR Ligde sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 52 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor. Galatasaray, Eyüpspor karşısında galip gelip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.



4. RANDEVU Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 3 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 9 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.



LİGDE 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten sonra yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde son olarak dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.





LİGDE EVİNDE OYNADIĞI SON 29 MÜSABAKAYI KAYBETMEDİ Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 29 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 23 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, ligde evinde en son Kayserispor ile oynadı ve 4-0'lık skorla kazandı.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde de zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 21 karşılaşmada rakip fileleri 50 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan, yediği 14 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Cimbom ayrıca +36 ile de en iyi averaja sahip takım.