Adrenalin tavan! Milli Takım'ın 'ölüm grubu'ndaki fikstür belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi bir döneme hazırlanıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Avrupa futbolunun dev takımları Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç takvimi açıklandı.

A Milli Takım'ın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmış ve ay-yıldızlıların rakipleri belli olmuştu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.

A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TA OYNAYACAĞI MAÇLARIN FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

25 Eylül: Türkiye - Fransa

28 Eylül: Türkiye - İtalya

2 Ekim: Belçika - Türkiye

5 Ekim: İtalya - Türkiye

12 Kasım: Türkiye - Belçika

15 Kasım: Fransa - Türkiye

