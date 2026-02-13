Adrenalin tavan! Milli Takım'ın 'ölüm grubu'ndaki fikstür belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi bir döneme hazırlanıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Avrupa futbolunun dev takımları Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç takvimi açıklandı.