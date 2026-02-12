Türkiye'nin Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri netleşti. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Türkiye’nin A1 Grubu’ndaki eşleşmeleri belli oldu. Ay-Yıldızlılar, Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar yer aldı.
A Ligi kura çekimini Portekizli eski milli futbolcu Pepe, B Ligi kura çekimini Fransız eski milli futbolcu Patrick Vieira, C Ligi kura çekimini İspanyol eski milli futbolcu Fernando Llorente, D Ligi kura çekimini ise Belçikalı eski milli futbolcu Mbo Mpenza gerçekleştirdi.
İşte kuralar sonrası oluşan gruplar:
A LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLDU!
A Ligi'nde gruplar şu şekilde:
A1 Grubu: Fransa, İtalya, Belçika, TÜRKİYE
A2 Grubu: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
A3 Grubu: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
A4 Grubu: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
B LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLDU!
B Ligi'nde gruplar şu şekilde:
B1 Grubu: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
B2 Grubu: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3 Grubu: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova
B4 Grubu: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLDU
C Grubu'nda gruplar şu şekilde:
C1 Grubu: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2 Grubu: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Letonya veya Cebelitarık
C3 Grubu: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4 Grubu: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg veya Malta
D LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLDU!
D Ligi'nde gruplar şu şekilde:
D1 Grubu: Cebelitarık/Letonya, Malta/Lüksemburg, Andorra
D2 Grubu: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn
TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
TURNUVANIN MAÇ TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
1. maçlar: 24-26 Eylül
2. maçlar: 27-29 Eylül
3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim
4. maçlar: 4-6 Ekim
5. maçlar: 12-14 Kasım
6. maçlar: 15-17 Kasım
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027