Futbol camiasının acı kaybı: Eski gol kralı Ömer Kaner hayatını kaybetti
Türk futbolunun unutulmaz simalarından eski gol kralı Ömer Kaner, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ay-yıldızlı formayı 6 kez terleten Kaner, sarı-lacivertli takımda attığı gollerle de hafızalara kazındı. Futbol camiasının acı kaybının ardından Kaner'in hayatı ve kariyeri merak edildi.
Eskişehirspor'da yaşadığı gol krallığı ile adı hafızalara kazınan eski milli futbolcu Ömer Kaner, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan Kaner, sarı-lacivertli forma ile unutulmaz gollere imza attı. Fenerbahçe Kulübü de futbol camiasının acı kaybına dair şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüzün 4740 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçemize futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren Ömer Kaner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1975-1977 yılları arasında sarı-lacivert formayı sırtında taşıyan Ömer Kaner, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı ve Fenerbahçe'de Pal Csernai (1987-88), Todor Veselinovic (1988-90), Guus Hiddink (1991) ve Joseph Venglos (1991-93) dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptı. Kaner, 1989-90 sezonunun son haftasında Veselinovic'in görevden ayrılması üzerine Adanaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı."
ÖMER KANER KİMDİR?
Ay-yıldızlı formayı 6 kez giyen Kaner, futbol altyapısını Almanya'da almasına rağmen kariyerini Türkiye'de geçirdi. Askerlik için Türkiye'ye gelen Kaner, Havagücü'nde futbol oynadı ve buradan transfer olduğu Eskişehirspor ile profesyonel futbol kariyerine başladı.
Eskişehirspor'da gol krallığı sevinci yaşayan Ömer Kaner, daha sonra Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor formalarını terletti.
Futbolculuk kariyerinin ardından Bakırköyspor'da antrenörlüğe başlayan ve 20 kulüpte görev alan Kaner, Fenerbahçe'nin 1988-89'da 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezonda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı.
Futsal Milli Takımı'nı da bir dönem çalıştıran Ömer Kaner, TFF'de de çeşitli kademelerde uzun yıllar hizmet verdi.
CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU
Ömer Kaner'in cenazesi, 14 Şubat Cumartesi günü öğle namazını müteakip Tuzla Merkez Camii'nden kaldırılacak.