"Kulübümüzün 4740 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçemize futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren Ömer Kaner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1975-1977 yılları arasında sarı-lacivert formayı sırtında taşıyan Ömer Kaner, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı ve Fenerbahçe'de Pal Csernai (1987-88), Todor Veselinovic (1988-90), Guus Hiddink (1991) ve Joseph Venglos (1991-93) dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptı. Kaner, 1989-90 sezonunun son haftasında Veselinovic'in görevden ayrılması üzerine Adanaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı."

Eskişehirspor'da yaşadığı gol krallığı ile adı hafızalara kazınan eski milli futbolcu Ömer Kaner , geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan Kaner, sarı-lacivertli forma ile unutulmaz gollere imza attı. Fenerbahçe Kulübü de futbol camiasının acı kaybına dair şu açıklamayı yaptı:

ÖMER KANER KİMDİR?

Ay-yıldızlı formayı 6 kez giyen Kaner, futbol altyapısını Almanya'da almasına rağmen kariyerini Türkiye'de geçirdi. Askerlik için Türkiye'ye gelen Kaner, Havagücü'nde futbol oynadı ve buradan transfer olduğu Eskişehirspor ile profesyonel futbol kariyerine başladı.

Eskişehirspor'da gol krallığı sevinci yaşayan Ömer Kaner, daha sonra Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor formalarını terletti.

Futbolculuk kariyerinin ardından Bakırköyspor'da antrenörlüğe başlayan ve 20 kulüpte görev alan Kaner, Fenerbahçe'nin 1988-89'da 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezonda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı.

Futsal Milli Takımı'nı da bir dönem çalıştıran Ömer Kaner, TFF'de de çeşitli kademelerde uzun yıllar hizmet verdi.