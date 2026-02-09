Erman Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgi" soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Toroğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, 08.02.2026 tarihinde bir televizyon programında Türk futboluna dair yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı. Toroğlu'nun sözleri, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası kapsamında değerlendirildi.

"DUYUMA DAYALI BİLGİLER PAYLAŞTIM" SAVUNMASI

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Erman Toroğlu'nun, programda iddia ettiği konular hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını belirttiği öğrenildi. Toroğlu'nun ifadesinde; edindiği bilgilerin duyuma dayalı olduğunu ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edildi.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Erman Toroğlu, tutuklama istemi yerine adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kamuoyuna duyurulan metinde, sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.