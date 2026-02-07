CANLI | Samsunspor - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor, evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetirken, maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor,19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de 42 puanla 3. sırada yer alırken, Samsunspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor.
İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye
TRABZONSPOR: Onana, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Pina, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu
KARADENİZ DERBİSİNDE 56. RANDEVU
İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 55 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor ise 11 kez kazandı. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 101 gole, kırmızı-beyazlılar 47 golle karşılık verdi.
SAMSUN'DA, TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Samsun'da oynanan 27 karşılaşmada ise Trabzonspor'un rakibine 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavili ekibin 10 galibiyeti karşısında ev sahibi takımın 9 galibiyeti bulunuyor. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar 29 gol kaydederken, bordo-mavililer ise 35 kez fileleri sarstı.
SAMSUNSPOR EVİNDE 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Samsunspor ile Trabzonspor arasında Samsun'da yapılan son 4 müsabakada ev sahibi ekip yenilmedi. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, Samsun'da oynanan son 2i karşılaşmayı da kaybetti.