CANLI | Samsunspor - Trabzonspor





TEKKE İLE REİS BİRBİRLERİNE ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde teknik direktörler Fatih Tekke ile Thomas Reis'in saha kenarındaki taktik mücadelesi de belirleyici olacak. İki teknik adam birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda henüz üstünlük kuramadı.

Fatih Tekke ile Thomas Reis'in takımlarının karşı karşıya geldiği iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda iki teknik adamın da oyun içi hamleleri ve sistem tercihleri ön plana çıkarken, skor üstünlüğü kurulamadı.

Fatih Tekke, Süper Lig'de Samsunspor'a karşı oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi. Thomas Reis de Tekke gibi bordo-mavili takıma kaybetmedi. Reis döneminde kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı 3 mücadelede 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.