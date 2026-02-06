Ara transfer sezonunda sona doğru! Dört büyüklerden yıldız çıkarması

Bonservis harcamalarına dikkat çeken Canbulat, "Toplam 9 milyon 350 bin Euro'luk bir bonservis harcaması söz konusuydu Galatasaray'da. Boey, Galatasaray'ın eski oyuncusu, sağ bek; yine Galatasaray forması giyecek" sözleriyle transferin detaylarını aktardı.

Sarı-kırmızılıların kış karnesini paylaşan Kerem Canbulat, "Galatasaray; Aspriella, Lang, Niaga, Boey ve Can Armando Güner transferlerini gerçekleştirdi ki Aspriella ve Lang zaten forma şansı bulmaya başladılar. Niaga Portekiz'den geldi, genç orta saha oyuncusu, önemli bir yetenek" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi bu gece saat 23.59 itibarıyla resmen sona eriyor. Dört büyükler kadrolarını güçlendirmek için milyon euroluk operasyonlara imza atarken, transfer maliyetleri ve flaş isimler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kulübün gelir-gider dengesine de değinen spiker, "24,5 milyon Euro'luk da bir transfer geliri elde etti sarı-lacivertli kulüp. Szymanski ve En-Nesyri'den elde edilen gelirin ise gayet iyi seviyede olduğunu ifade etmek lazım" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer dönemine damga vuran hamlesini değerlendiren Canbulat, "Fenerbahçe kış transfer döneminin flaş hamlelerinden birini gerçekleştirdi. N'Golo Kante transferini yaptı sarı-lacivertliler. Musaba, Sherif ve Mert Günok transferleriyle birlikte toplam harcaması sarı-lacivertlilerin 37 milyon Euro oldu" bilgisini verdi.

(Fotoğraf : Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

TRABZONSPOR DENGELİ VE GENÇ BÜTÇEYLE İLERLEDİ

Bordo-mavililerin stratejisini yorumlayan Kerem Canbulat, "Trabzonspor son dönemde olduğu gibi yine genç ve yetenekli oyunculara yöneldi. Stoper Wevo ve sol bek Lovic Trabzonspor'un kadrosuna katılırken Konyaspor'dan Umut Nayir de santrfor hattını yedeklemesi açısından bordo-mavili formayı giydi" ifadelerini kullandı.

Mali tabloyu da özetleyen Canbulat, "9,5 milyon Euro'luk bir harcama var, 8 milyon Euro'luk bir gelir var. Total operasyon Trabzonspor'da bu kış transfer döneminde 1,5 milyon Euro eksi yazdı kulübe; kabul edilebilir bir rakam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.