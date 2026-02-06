Ara transfer sezonu sona erdi! Dört büyüklerden yıldız çıkarması
Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi sona erdi. Kadrolarını yeni isimlerle güçlendiren takımlar, sezonun kalan bölümüne daha iddialı hedeflerle girmeye hazırlanıyor. Gelen ve ayrılan futbolcularla hareketli bir dönem geçiren kulüpler, yaptıkları hamlelerle dikkat çekti. İşte ara transfer döneminde öne çıkan gelişmeler…
Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi bu gece saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. Dört büyükler, kadrolarını güçlendirmek için milyon euroluk hamlelere imza atarken, transfer maliyetleri ve flaş isimler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.
FENERBAHÇE
Ara transfer sezonuna iddialı giren Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yeni isimlerle öne çıktı. Özellikle Başkan Erdoğan'ın da imzasının bulunduğu transferlerle, sarı-lacivertliler sezonun dikkat çeken kulüplerinden biri oldu.
GELEN OYUNCULAR:
Mattéo Guendouzi
Anthony Musaba
Sidiki Cherif
N'Golo Kante
Mert Günok
GİDEN OYUNCULAR
Youssef En Nesyri
Rodrigo Becao
İrfan Can Kahveci
Alexander Djiku
Cenk Tosun
Sebastian Szymanski
İrfan Can Eğribayat
GALATASARAY
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk hedefiyle sezonu başarıyla tamamlamayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde Aspriella, Lang, Niaga, Boey ve Can Armando Güner ile kadrosunu güçlendirerek iddialarını pekiştirdi.