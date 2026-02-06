Ara transfer sezonu sona erdi! Dört büyüklerden yıldız çıkarması

(Fotoğraf : Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü) FENERBAHÇE'DEN DÜNYA YILDIZI HAMLESİ: N'GOLO KANTE KADRODA Fenerbahçe'nin transfer dönemine damga vuran hamlesini değerlendiren Canbulat, "Fenerbahçe kış transfer döneminin flaş hamlelerinden birini gerçekleştirdi. N'Golo Kante transferini yaptı sarı-lacivertliler. Musaba, Sherif ve Mert Günok transferleriyle birlikte toplam harcaması sarı-lacivertlilerin 37 milyon Euro oldu" bilgisini verdi. Kulübün gelir-gider dengesine de değinen spiker, "24,5 milyon Euro'luk da bir transfer geliri elde etti sarı-lacivertli kulüp. Szymanski ve En-Nesyri'den elde edilen gelirin ise gayet iyi seviyede olduğunu ifade etmek lazım" dedi.

(Fotoğraf : Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü) TRABZONSPOR DENGELİ VE GENÇ BÜTÇEYLE İLERLEDİ Bordo-mavililerin stratejisini yorumlayan Kerem Canbulat, "Trabzonspor son dönemde olduğu gibi yine genç ve yetenekli oyunculara yöneldi. Stoper Wevo ve sol bek Lovic Trabzonspor'un kadrosuna katılırken Konyaspor'dan Umut Nayir de santrfor hattını yedeklemesi açısından bordo-mavili formayı giydi" ifadelerini kullandı. Mali tabloyu da özetleyen Canbulat, "9,5 milyon Euro'luk bir harcama var, 8 milyon Euro'luk bir gelir var. Total operasyon Trabzonspor'da bu kış transfer döneminde 1,5 milyon Euro eksi yazdı kulübe; kabul edilebilir bir rakam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.