Ara transfer sezonu sona erdi! Dört büyüklerden yıldız çıkarması

Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi sona erdi. Kadrolarını yeni isimlerle güçlendiren takımlar, sezonun kalan bölümüne daha iddialı hedeflerle girmeye hazırlanıyor. Gelen ve ayrılan futbolcularla hareketli bir dönem geçiren kulüpler, yaptıkları hamlelerle dikkat çekti. İşte ara transfer döneminde öne çıkan gelişmeler…

Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi bu gece saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. Dört büyükler, kadrolarını güçlendirmek için milyon euroluk hamlelere imza atarken, transfer maliyetleri ve flaş isimler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE

Ara transfer sezonuna iddialı giren Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yeni isimlerle öne çıktı. Özellikle Başkan Erdoğan'ın da imzasının bulunduğu transferlerle, sarı-lacivertliler sezonun dikkat çeken kulüplerinden biri oldu.

GELEN OYUNCULAR:

Mattéo Guendouzi

Anthony Musaba

Sidiki Cherif

N'Golo Kante

Mert Günok

GİDEN OYUNCULAR

Youssef En Nesyri

Rodrigo Becao

İrfan Can Kahveci

Alexander Djiku

Cenk Tosun

Sebastian Szymanski

İrfan Can Eğribayat

GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk hedefiyle sezonu başarıyla tamamlamayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde Aspriella, Lang, Niaga, Boey ve Can Armando Güner ile kadrosunu güçlendirerek iddialarını pekiştirdi.

GELEN OYUNCULAR:

Renato Nhanga

Noa Lang

Sacha Boey

Can Armando Güner

Yaser Asprilla

GİDEN OYUNCULAR:

Berkan Kutlu

Yusuf Demir

Kazımcan Karataş

Eyüp Aydın

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir performans yakalayan Beşiktaş, kış transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Siyah-beyazlılar, hemen hemen tüm pozisyonlara takviye yaparken kadrosunu güçlendirmek için 42 milyon Euro'luk bir harcama gerçekleştirdi.

Öte yandan, Tammy Abraham, Rafa Silva ve Paulista gibi oyuncuların takımdan ayrılmasıyla 33 milyon Euro'luk bir gelir elde edildi. Beşiktaş böylece transfer dönemini hem kadro hem de mali açıdan aktif bir şekilde tamamlamış oldu.

GELENLER:

Hyeon-gyu Oh

Junior Olaitan

Emmanuel Agbadou

Kristjan Asllani

Yasin Özcan

Amir Murillo

Devis Vasquez

GİDENLER:

Tammy Abraham

Demir Ege Tıknaz

Rafa Silva

Gabriel Paulista

Jonas Svensson

Mert Günok

Emrecan Terzi

TRABZONSPOR

Trendyol Süper Lig'de 42 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, kış transfer dönemini genç ve dinamik bir kadro hamlesiyle tamamladı. Bordo-mavililer, stoper Wevo ve sol bek Lovic gibi gelecek vadeden isimleri kadroya katarken, Konyaspor'dan Umut Nayir de santrfor hattına güçlü bir takviye olarak eklendi.

GELENLER:

Chibuike Nwaiwu

Mathias Lovik

Umut Nayir

A Spor spikeri Kerem Canbulat, Galatasaray'ın geri dönen yıldızından Fenerbahçe'nin dünya çapındaki hamlesine, Beşiktaş'ın kapsamlı kadro revizyonundan Trabzonspor'un gençlik aşısına kadar tüm detayları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

DÖRT BÜYÜKLER HANGİ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ?

GALATASARAY'DA BOEY GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılıların kış karnesini paylaşan Kerem Canbulat, "Galatasaray; Aspriella, Lang, Niaga, Boey ve Can Armando Güner transferlerini gerçekleştirdi ki Aspriella ve Lang zaten forma şansı bulmaya başladılar. Niaga Portekiz'den geldi, genç orta saha oyuncusu, önemli bir yetenek" ifadelerini kullandı.

Bonservis harcamalarına dikkat çeken Canbulat, "Toplam 9 milyon 350 bin Euro'luk bir bonservis harcaması söz konusuydu Galatasaray'da. Boey, Galatasaray'ın eski oyuncusu, sağ bek; yine Galatasaray forması giyecek" sözleriyle transferin detaylarını aktardı.

FENERBAHÇE'DEN DÜNYA YILDIZI HAMLESİ: N'GOLO KANTE KADRODA

Fenerbahçe'nin transfer dönemine damga vuran hamlesini değerlendiren Canbulat, "Fenerbahçe kış transfer döneminin flaş hamlelerinden birini gerçekleştirdi. N'Golo Kante transferini yaptı sarı-lacivertliler. Musaba, Sherif ve Mert Günok transferleriyle birlikte toplam harcaması sarı-lacivertlilerin 37 milyon Euro oldu" bilgisini verdi.

Kulübün gelir-gider dengesine de değinen spiker, "24,5 milyon Euro'luk da bir transfer geliri elde etti sarı-lacivertli kulüp. Szymanski ve En-Nesyri'den elde edilen gelirin ise gayet iyi seviyede olduğunu ifade etmek lazım" dedi.

TRABZONSPOR DENGELİ VE GENÇ BÜTÇEYLE İLERLEDİ

Bordo-mavililerin stratejisini yorumlayan Kerem Canbulat, "Trabzonspor son dönemde olduğu gibi yine genç ve yetenekli oyunculara yöneldi. Stoper Wevo ve sol bek Lovic Trabzonspor'un kadrosuna katılırken Konyaspor'dan Umut Nayir de santrfor hattını yedeklemesi açısından bordo-mavili formayı giydi" ifadelerini kullandı.

Mali tabloyu da özetleyen Canbulat, "9,5 milyon Euro'luk bir harcama var, 8 milyon Euro'luk bir gelir var. Total operasyon Trabzonspor'da bu kış transfer döneminde 1,5 milyon Euro eksi yazdı kulübe; kabul edilebilir bir rakam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 42 MİLYON EUROLUK TRANSFER HAMLESİ

Kış döneminin en hareketli takımı olan Beşiktaş'taki değişimi vurgulayan Canbulat, "Beşiktaş için çok hareketli geçti transfer dönemi. Hemen hemen bütün pozisyonlara takviye yaptı siyah-beyazlılar ve kadroyu güçlendirirken de 42 milyon Euro'luk bir transfer harcaması söz konusu oldu Sergen Yalçın'ın ekibinde" dedi.

Takımdan ayrılan isimlerin sağladığı bütçeyi de belirten Canbulat, "Tammy Abraham, Rafa Silva ve Paulista gibi isimlerle yollar ayrıldı, 33 milyon Euro'luk da bir gelir elde edildiğini ifade edelim" sözleriyle siyah-beyazlıların transfer raporunu tamamladı.

KULÜPLER FİNANSAL LİMİTLERİ AŞMADI

Genel transfer politikasını yorumlayan Kerem Canbulat, "Bu kış transfer döneminde o limitleri kulüplerimiz açıkçası fazla aşmadılar. Kulüplerin harcadıkları paralar, yaptıkları harcamalar da her zaman dikkat çektiğimiz noktalar arasında yer alıyor. Kışın daha dengeli geçti, gelir-gider dengesinin yerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" diyerek kulüplerin finansal disiplinine vurgu yaptı.

