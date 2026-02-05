Tümosan Konyaspor farklı galip! Aliağa FK'yı evinde mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Aliağa FK'yı 5-0 mağlup etti. Evinde galibiyeti alan Konyaspor 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikalarda Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ile 88. dakikada Kaan Adar (KK) kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor, kupada oynadığı 3. maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana yükseldi.