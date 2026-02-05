CANLI YAYIN

Kupada büyük heyecan! Kocaelispor-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor’a konuk olacak. Saat 18.00’deki karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic

BEŞİKTAŞ 3'TE 3 PEŞİNDE

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor (İHA)Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor (İHA)

TEK EKSİK ASLLANI

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

KUPADAKİ 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak. 1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

Orkun Kökçü yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor (İHA)Orkun Kökçü yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor (İHA)

NAMAĞLUP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise berabere kaldı.

Kocaelispor'un kalecisi Jovanovic (İHA)Kocaelispor'un kalecisi Jovanovic (İHA)

JOVANOVIC YOK

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Kupada iddiasını sürdürmek isteyen Kocaeli temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında puan almaya çalışacak.

Körfez ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Jovanovic, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

