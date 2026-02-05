CANLI | Konyaspor-Aliağa FK ZTK maçı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda tempo artarken B Grubu’nun 3. haftasında Tümosan Konyaspor ile Aliağa FK, Konya’da karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleyi haberimiz üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FK MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Deniz, Nagalo, Yasir, Arif, Jin-Ho Jo, Jevtovic, Melih, Tunahan, Svendsen, İsmail Esat, Muleka
Aliağa FK: Kubilay, Necati, Kerem, Oktay, Erhan, Oğuzhan, Mustafa, Emre, Göktuğ, Ahmet İlhan, Malik