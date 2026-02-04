Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

urkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-RAMS BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, M. Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Tarık Buğra Kalpaklı, A. Kone, Serginho, S. Babicka

RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, L. Duarte, Onur Bulut, C. Operi, O. Ba, Berat Özdemir, A. Fayzullayev, Umut Güneş, E. Shomurodov, I. Brnic, Bertuğ Yıldırım

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı 4 Şubat Çarşamba günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.