Beşiktaş Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh transferini duyurdu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Öte yandan Hyeon-gyu Oh, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın boşluğunu Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'la dolduruyor.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.