Beşiktaş Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh transferini duyurdu!

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 12:27 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 13:04

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Öte yandan Hyeon-gyu Oh, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.