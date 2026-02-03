VAR kayıtları açıklandı! Asllani’nin kırmızı kartında ne konuşuldu?
Türkiye Futbol Federasyonu, YouTube hesabı üzerinden Trendyol Süper Lig’in 20. haftasına ait VAR kayıtlarını paylaştı. Yayımlanan görüntülerde, Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören yeni transfer Kristijan Asllani’nin pozisyonu da yer aldı.
Beşiktaş, Konyaspor'u evinde 2-1 yenmiş ve 3 puanın sahibi olmuştu. Siyah beyazlılar, 80. dakikada Kristijan Asllani'nin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı. Arnavut futbolcunun rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Batuhan Kolak ve VAR odasının yaptığı konuşma paylaşıldı.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR
Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında 80. dakikada Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu:
VAR:"VAR konuşuyor, VAR konuşuyor."
Batuhan Kolak: "Evet"
VAR:"Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."
Batuhan Kolak: "Tamam"
VAR: "Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim."
Batuhan Kolak: "Geldim hocam. Gördüm temas noktasını."
VAR: "Bir açım daha var istersen."
Batuhan Kolak: "Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?"
VAR: "23 numara."
Batuhan Kolak: "Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim."
VAR:"Tamamdır."
TRABZONSPOR-ANTALYASPOR
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Zorlu geçen karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
76. dakikada bordo-mavililerin rakip ceza sahası içinde yaşadığı pozisyon ise mücadeleye damga vurdu. İşte hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi arasında geçen konuşma.
VAR Hakemi: Oğuzhan?
Oğuzhan Çakır Efendim?
VAR Hakemi: VAR konuşuyor. Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı incelemesi için sahada inceleme öneriyorum. Penaltı incelemesi öneriyorum.
Oğuzhan Çakır Tamam.
VAR Hakemi: Temas anını göstereceğim, sonra "tight"ı (geniş açıyı) vereceğiz.
Oğuzhan Çakır: İzleyeceğim, izleyeceğim...
VAR Hakemi: Oğuzhan bu temas anı.
Oğuzhan Çakır: Ekranın başına geldim şu anda hocam.
VAR Hakemi: Bekletelim, bir kare ileri... Burada kal. Bu temas anı, şimdi oynatacağım. Sağ kolu topa doğru gidiyor. Kendi oynamıyor burada kafasıyla veya yüzüyle.
Oğuzhan Çakır: Başka bir temas var mı? Kendi kafasına vurmadığını bana göster topun.
VAR Hakemi: Evet buradan göreceksin. Kafasına değmiyor.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Tamam kafasına değmiyor, tamam. Penaltı veriyorum, kart vermeyeceğim.