VAR kayıtları açıklandı! Asllani’nin kırmızı kartında ne konuşuldu?

Beşiktaş, Konyaspor'u evinde 2-1 yenmiş ve 3 puanın sahibi olmuştu. Siyah beyazlılar, 80. dakikada Kristijan Asllani'nin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı. Arnavut futbolcunun rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Batuhan Kolak ve VAR odasının yaptığı konuşma paylaşıldı.

Batuhan Kolak: "Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim."

VAR: "Bir açım daha var istersen."

VAR: "Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim."

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Zorlu geçen karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

76. dakikada bordo-mavililerin rakip ceza sahası içinde yaşadığı pozisyon ise mücadeleye damga vurdu. İşte hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi arasında geçen konuşma.

VAR Hakemi: Oğuzhan?

Oğuzhan Çakır Efendim?

VAR Hakemi: VAR konuşuyor. Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı incelemesi için sahada inceleme öneriyorum. Penaltı incelemesi öneriyorum.

Oğuzhan Çakır Tamam.

VAR Hakemi: Temas anını göstereceğim, sonra "tight"ı (geniş açıyı) vereceğiz.

Oğuzhan Çakır: İzleyeceğim, izleyeceğim...

VAR Hakemi: Oğuzhan bu temas anı.

Oğuzhan Çakır: Ekranın başına geldim şu anda hocam.

VAR Hakemi: Bekletelim, bir kare ileri... Burada kal. Bu temas anı, şimdi oynatacağım. Sağ kolu topa doğru gidiyor. Kendi oynamıyor burada kafasıyla veya yüzüyle.

Oğuzhan Çakır: Başka bir temas var mı? Kendi kafasına vurmadığını bana göster topun.

VAR Hakemi: Evet buradan göreceksin. Kafasına değmiyor.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Tamam kafasına değmiyor, tamam. Penaltı veriyorum, kart vermeyeceğim.

