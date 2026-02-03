Kupa’da puanlar paylaşıldı! Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kaldı
Turkuvaz Medya yayıncılığında ekrana gelen Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan Rize’de sürdü. Rizespor, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeniçarşıspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte mücadelede yaşananlar...
Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kozlarını paylaştı.
Didi Stadyumu'ndaki mücadelede gol perdesini 7. dakikada Alhan Kurtoğlu açtı. İlk devre konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci devrede dakikalar 56'yı gösterirken ev sahibi ekip penaltı kazandı ve Taylan Antalyalı skoru dengeledi. Kalan dakikalarda tabela değişmedi ve maç 1-1 bitti.
Rizespor bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti ve son haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. İlk puanını alan İstanbul temsilcisi ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan Zeqiri'nin pasında tola buluşan Taha Şahin'in ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.
6. dakikada sağ kanattan son çizgiye ilerleyen Alperen'in ortasında Alhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
56. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı ceza sahasında oluşan karambolde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
83. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Hojer'in ortasında vuruşunu gerçekleştiren Ali Sowe'un şutunda top az farkla auta çıktı.