Kupa’da puanlar paylaşıldı! Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kaldı

Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kozlarını paylaştı.

Didi Stadyumu'ndaki mücadelede gol perdesini 7. dakikada Alhan Kurtoğlu açtı. İlk devre konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 56'yı gösterirken ev sahibi ekip penaltı kazandı ve Taylan Antalyalı skoru dengeledi. Kalan dakikalarda tabela değişmedi ve maç 1-1 bitti.

Rizespor bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti ve son haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. İlk puanını alan İstanbul temsilcisi ise Kocaelispor'u ağırlayacak.