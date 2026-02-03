Kalyon İnşaat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu. Sponsorluk, Paris 2024 ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları sürecinde milli sporculara hem maddi hem manevi destek sağlayacak uzun soluklu bir iş birliği olarak öne çıkıyor. Döndü Yeşilyurt ve Abdullah Kayapınar gibi şampiyon sporcular, bu ortaklığın ilham verici etkisini vurguladı.

Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde ses getiren projeleri hayata geçiren Kalyon İnşaat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, paralimpik milli sporcular Abdullah Kayapınar ve Döndü Yeşilyurt ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)



PARİS 2024 YAZ PARALİMPİK OYUNLARI'NDAN LOS ANGELES 2028'E UZANAN YOLCULUK

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ana sponsorluğunun önemine değinen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu imza töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Kalyon Enerji ve Kalyon PV ile başlattığımız Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ana sponsorluğunu Kalyon İnşaat olarak devam ettirmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Paralimpik sporcularımızla 2028 yılında Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı da kapsayacak şekilde uzun soluklu ve anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu iş birliğini; bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, ortak bir değerde buluşma ve bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Paralimpik sporcularımız, yalnızca sportif başarılarıyla değil; hayata karşı sergiledikleri azim, kararlılık, inanç ve gayretle de toplumumuza ilham veriyor. Onların mücadelesi, bizlere gerçek başarının sınır tanımadığını her defasında hatırlatıyor."

(Foto: ahaber.com.tr)



"SINIRLARI AŞMAYA PARALİMPİK SPORCULARIMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kalyon İnşaat olarak bugüne kadar, Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayata geçirdiğimiz projeleri anlatırken sıkça vurguladığımız bir ifade vardı: "Sınırlarımızı aşıyoruz."

Bizim için başarı; hiçbir zaman sadece büyük ölçekli yapılar üretmekten ibaret olmadı. Kritik başarı faktörlerimiz bulunduğumuz her coğrafyanın ekonomik kalkınmasına katkı sunmak, toplumsal gelişimi desteklemek, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkelerini kararlılıkla sahiplenmek oldu. Bugün ise "sınırları aşmak" söylemi, bizim için bambaşka ve çok daha güçlü bir anlam kazanıyor. Çünkü bugün bu kavramı; azimleriyle, disiplinleriyle ve ilham veren mücadeleleriyle sınırları her gün yeniden aşan paralimpik sporcularımızla birlikte somut bir iş birliğine dönüştürüyoruz."

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Kalyon ailesi ile gerçekleştirilen ana sponsorluk anlaşmasının, yalnızca bir iş birliği değil; ortak değerler etrafında kurulan uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olduğunu vurguladı. Kalyon ailesiyle yaklaşık yarım asra dayanan güçlü bir dostluğa sahip olduklarını ifade eden Aksu, Kalyon ailesinin yıllardır sosyal sorumluluk, hayırseverlik ve spora destek alanlarında öncü bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

(Foto: ahaber.com.tr)



Kalyon ailesinin yalnızca büyük ölçekli projeleriyle değil, aynı zamanda spor kulüplerine, sporculara ve Paralimpik harekete verdiği desteklerle de öne çıktığını belirten Aksu, Kalyon ailesinin farklı dönemlerde Paralimpik Komitesi ve TESYEV bünyesinde aktif görevler üstlendiğini, sporun ve sosyal faydanın her alanında sahada yer aldığını dile getirdi. Bu yönüyle Kalyon ailesinin, Paralimpik hareketin temel değerleriyle güçlü bir örtüşme içinde olduğunu ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)



Paralimpik sporun en büyük dönüştürücü gücünün ilham olduğunu vurgulayan Aksu, bugün törende yer alan iki şampiyon sporcunun bu ilhamın güçlü temsilcileri olduğunu, ancak Türkiye genelinde yüzlerce Paralimpik sporcunun her birinin ayrı ayrı büyük bir değer taşıdığını söyledi. Kalyon İnşaat ile birlikte hayata geçirilecek projelerin, yalnızca sportif başarıları değil; Paralimpik farkındalığı, toplumsal dönüşümü ve ilhamı da artıracağını belirten Aksu, bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca çok daha güçlü çalışmalara öncülük edeceğini ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)

Aksu, Kalyon ailesine Paralimpik harekete verdikleri kıymetli destek için teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Biri bireysel diğeri takım olmak üzere iki Dünya, iki Avrupa Şampiyonluğu bulunan ve iki ayrı branşta Dünya Şampiyonu olan tek kadın sporcu olan ve Para Judo branşında Türkiye'yi temsil eden Döndü Yeşilyurt, Kalyon İnşaat ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile aynı çatı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Zorlu koşullarda büyüyen, inşaat sektöründe farklı şehirlerde çalışan bir emekçi babanın evladı olduğunu belirten Yeşilyurt, inşaat sektöründe alın teriyle çalışan binlerce babanın çocukları için verdiği mücadelenin kendisiyle derin bir bağ kurduğunu vurguladı.

(Foto: ahaber.com.tr)



Spor hayatına halter branşıyla başladığını ve bu alanda dünya şampiyonlukları yaşadığını aktaran Yeşilyurt, ardından judo branşına geçerek kariyerini burada sürdürdüğünü söyledi. Halter ve judoda elde ettiği başarılarla defalarca İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletme gururunu yaşadığını belirten milli sporcu, judoya duyduğu bağlılığın ve tutkunun kendisini her geçen gün daha da ileri taşıdığını ifade etti.



Paris 2024 Paralimpik Oyunları sonrasında Los Angeles 2028 hedefi doğrultusunda yoğun bir hazırlık sürecine girdiklerini dile getiren Yeşilyurt, Japonya ve Slovenya'da gerçekleştirilen uzun süreli kampların bu yolculuğun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Uluslararası arenada ülkeyi yalnızca madalyalarla değil, duruş ve karakterle temsil etmenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kalyon ailesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları sürecinde tanıştıklarını hatırlatan Yeşilyurt, verilen desteğin yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi açıdan da büyük bir güç sağladığını ifade etti. Sporcular için bu tür desteklerin performans ve başarı süreçlerinde belirleyici bir rol oynadığını söyleyen Yeşilyurt, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.



Para Judo Milli Takımı'nın ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşmasının ve ardından Avrupa ikinciliği elde etmesinin, bu bütüncül yapının bir sonucu olduğunu belirten Yeşilyurt, Los Angeles 2028 yolculuğunda bu güçlü birlikteliğin parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, hedefinin Türkiye'ye Paralimpik altın madalya kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

(Foto: ahaber.com.tr)



Bir Dünya şampiyonluğu, üç Avrupa ikinciliği, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalyası bulunan ve her katıldığı müsabakada Türkiye'yi gururlandıran Para Halter Milli Sporcumuz Abdullah Kayapınar sporla tanışma hikâyesinin 2013 yılında Sivas'ta bir lokantada çalıştığı döneme uzandığını anlattı. O dönemde Sivas'ta düzenlenen bir Paralimpik halter etkinliği vesilesiyle sporcularla tanıştığını belirten Kayapınar, bu karşılaşmanın hayatının dönüm noktası olduğunu ifade etti.



Antrenörü Mehmet Sevinç'in kendisini dört yıl boyunca düzenli olarak antrenmanlara götürüp getirdiğini, ihtiyaç duyduğu her konuda büyük bir özveriyle destek verdiğini vurgulayan Kayapınar, bu emeğin kariyerindeki en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu dile getirdi. Bu sürecin ardından 2018 yılında ilk Avrupa ikinciliğini kazandıklarını belirten milli sporcu, istikrarlı bir çalışma ile her yıl üzerine koyarak ilerlediklerini söyledi.

Kayapınar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda elde edilen gümüş madalyanın, yıllara yayılan bu emeğin ve inancın bir sonucu olduğunu ifade ederken, bu başarı yolculuğunda kendilerine destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti. Kalyon ailesinin katkılarının sporcular için büyük bir moral ve güç kaynağı olduğunu vurgulayan Kayapınar, verilen desteğin hem sportif hem de insani açıdan çok kıymetli olduğunu belirtti.

Tören, sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ve TMPK Başkanı Murat Aksu'nun Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu'ya Millî Takım forması takdim etmesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.