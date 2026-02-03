CANLI YAYIN

Iğdır FK - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. Iğdır FK ile Antalyaspor, kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını son haftaya taşımayı hedefliyor. A Spor’dan canlı yayınlanan karşılaşmayı ahaber.com.tr üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Antoine Conte, Özder Özcan, Serkan Asan, Wenderson de Freitas, Oğuz Kağan Güçtekin, Leandro Bacuna, Dorin Rotariu, Ali Kaan Güneren, Aaron Suarez

Antalyaspor: Kağan Arıcan, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Muhammed Özkul, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Hasan Ürkmez, İbrahim Kencu, Bachir Gueye, Kerem Kayaarası, M. Şimşek

