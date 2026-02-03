Fırtına evinde sert esti! MAÇ SONUCU | TRABZONSPOR 3-0 FETHİYESPOR
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. A Grubu 3. hafta maçında Fethiyespor’u Papara Park’ta konuk eden Trabzonspor, ilk yarısı golsüz geçen mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. İşte mücadelede yaşananlar…
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında sahneye çıkan isim Ernest Muçi oldu. Arnavut yıldız yine uzaktan bir şutla perdeyi açtı.
77'de Paul Onuachu ve 79'da da lisansının dondurulması gündemde olan Anthony Nwakaeme ağları sarstı. Maç 3-0 sona erdi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
30. dakikada Ernest Muçi, kullandığı fual atışını penaltı noktasına doğru gönderdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
43. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı
(İKİNCİ YARI)
56. dakikada Ramazan Çevik'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım topa sahip oldu.
63. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisi üzerinde Melih Okutan, topu altıpası içinde Muhammet Raşit Yöndem'e aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokali, Melih Okutan'ın ofsaytta topla buluşması nedeniyle gol kararını iptal etti.
69. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışı sol çaprazında Muçi'nin şutunda, top kaleci Arda Akbulut'un sağından filelere gitti: 1-0
77. dakikada Pina'nın sağ kanattan yerden ortasında arka dire önünde altıpas içinde Onuachu tamamlayarak topu filelere gönderdi: 2-0