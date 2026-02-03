Fırtına evinde sert esti! MAÇ SONUCU | TRABZONSPOR 3-0 FETHİYESPOR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında sahneye çıkan isim Ernest Muçi oldu. Arnavut yıldız yine uzaktan bir şutla perdeyi açtı.

77'de Paul Onuachu ve 79'da da lisansının dondurulması gündemde olan Anthony Nwakaeme ağları sarstı. Maç 3-0 sona erdi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.