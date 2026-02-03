CANLI YAYIN

CANLI | Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

Turkuvaz Medya yayıncılığında ekrana gelen Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü’nü konuk ediyor. Yeşil-mavililer, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. A Spor’dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr’den anbean takip edebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü'nü ağırlıyor.

ASpor CANLI YAYIN
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın