CANLI | Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Turkuvaz Medya yayıncılığında ekrana gelen Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü’nü konuk ediyor. Yeşil-mavililer, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. A Spor’dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr’den anbean takip edebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü'nü ağırlıyor.