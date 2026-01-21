CANLI I Galatasaray-Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı, RAMS Park’ta oynanan Galatasaray–Atletico Madrid mücadelesiyle zirveye taşındı. Maçın başlamasıyla birlikte Okan Buruk yönetiminde ilk 24 hedefini sürdüren sarı-kırmızılılar, güçlü İspanyol rakibi karşısında sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için sahada. Turnuvada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle yoluna devam eden Galatasaray, 12 puanlı Diego Simeone ekibine karşı hata payını minimumda tutarak kritik randevuda puan arıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sánchez, Sallai, Sané, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez
ASLAN'IN 9 PUANI VAR
Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Madrid temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda topladığı 12 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetti.
AVRUPA KUPALARINDA 335. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 89 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 129. MÜSABAKA
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 128 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 31 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 130 gole karşı, kalesinde 218 gole engel olamadı.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 32 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 20, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11 kez ise yenildi. 8 müsabaka da berabere kaldı.
OSIMHEN KRALLIK YARIŞINDA
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.