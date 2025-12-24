Samsunspor ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun açılış haftasında, Süper Lig’in bu sezonki flaş ekibi Samsunspor, sahasında ikas Eyüpspor’u konuk etti. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği karşılaşma saat 20.30'da başlayan maçın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle 2-0 sona ererken ikinci yarıda tek gol bulan ikas Eyüpspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Kupa heyecanı Karadeniz semalarına taşınırken, B Grubu'nda iki Süper Lig temsilcisi Samsunspor ve ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle 2-0 sona ererken ikinci yarıda tek gol bulan ikas Eyüpspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
İLK YARI
10. dakikada Soner Aydoğdu'nun topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mouandilmadji'nin volesinde top direğin sağından az farkla auta çıktı.
23. dakikada çalımlarla penaltı noktasına kadar ilerleyen Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Jankat son anda topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Mendes'in ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
44. dakikada serbest Mendy'nin soldan ortasına iyi yükselen Ömer Ay'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
İKİNCİ YARI
68. dakikada Holse'nin pasında kaleyi karşısına alan Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mendes'in şutunda top sağdan dışarı gitti.
90. dakikada defansın arkasına atılan ara pasa hareketlenen Berke Baran'ın şutunda top filelerle buluştu. 2-1
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Samsunspor: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.
İkas Eyüpspor: Jankat, Taha, Mendy, Berhan, Ömer Ahmet, Deniz, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avanak Apti filmi nerede çekildi? Avanak Apti konusu ne, oyuncuları kimler?
- İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 21 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- Oyunseverler buraya! Epic Games yeni ücretsiz oyununu açıkladı
- Kasalarında servet yatıyor! Dünyanın en zengin 10 ailesi belli oldu
- Diyet yapmanıza gerek kalmayabilir! Beyindeki o gizli güç devreye girdi
- Regaip Kandili mesajları 2025 | Resimli, kısa ve uzun kandil sözleri
- Karakteriniz telefon modunda gizli! Sessize alanlar hakkında ilginç veri
- 30 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 2025’in son indirimleri belli oldu!
- Farkında değiliz ama kullanıyoruz! İşte hiç bilinmeyen duyularımız
- Mersin'de yetişiyor, gören hayran kalıyor! 300 TL'den tüm Türkiye'ye ulaştırıyor
- Uzmanlar açıkladı: Kuruyemiş neden tatlı isteğini kesiyor?
- Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kıyır kıyır kolay tarif