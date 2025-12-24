Samsunspor ikas Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti

24 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 21:09 Güncelleme: 24.12.2025 23:06
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun açılış haftasında, Süper Lig’in bu sezonki flaş ekibi Samsunspor, sahasında ikas Eyüpspor’u konuk etti. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği karşılaşma saat 20.30'da başlayan maçın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle 2-0 sona ererken ikinci yarıda tek gol bulan ikas Eyüpspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kupa heyecanı Karadeniz semalarına taşınırken, B Grubu'nda iki Süper Lig temsilcisi Samsunspor ve ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle 2-0 sona ererken ikinci yarıda tek gol bulan ikas Eyüpspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İLK YARI

10. dakikada Soner Aydoğdu'nun topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mouandilmadji'nin volesinde top direğin sağından az farkla auta çıktı.
23. dakikada çalımlarla penaltı noktasına kadar ilerleyen Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Jankat son anda topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Mendes'in ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
44. dakikada serbest Mendy'nin soldan ortasına iyi yükselen Ömer Ay'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

İKİNCİ YARI

68. dakikada Holse'nin pasında kaleyi karşısına alan Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mendes'in şutunda top sağdan dışarı gitti.
90. dakikada defansın arkasına atılan ara pasa hareketlenen Berke Baran'ın şutunda top filelerle buluştu. 2-1

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Samsunspor: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.

İkas Eyüpspor: Jankat, Taha, Mendy, Berhan, Ömer Ahmet, Deniz, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.

