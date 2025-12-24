24 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 18:20 Güncelleme: 24.12.2025 18:26
CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda, Trendyol 1. Lig’in köklü temsilcisi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Nesine 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u ağırlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un karşı karşıya geleceği maç A Spor'da naklen yayınlanıyor. Haberin canlı takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Kupa heyecanı Ankara'da Aktepe Stadyumu'nda, iki farklı ligin temsilcilerini bir araya getiriyor. C Grubu'nun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, ev sahibi olma avantajını kullanarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında net bir galibiyet hedefliyor. 1. Lig'de topladığı 23 puanla orta sıraların üzerinde tutunan Keçiörengücü, kupa tecrübesini sahaya yansıtmanın peşinde. 2. Lig'de 19 puanla mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Başkent deplasmanından puan koparmanın planlarını yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanıyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başladı.

KARŞILAŞMA A SPOR'DA NAKLEN YAYINLANIYOR

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu 1. haftasında oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

A. Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Süleyman Luş, Erkam Develi, O. Haqi, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Ali Akman

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Batuhan Ekinci, Ali Keten, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Eren Büyükbaş, Mustafa Arda Akkaş, Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör