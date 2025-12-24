CANLI I Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Kupa heyecanı Ankara'da Aktepe Stadyumu'nda, iki farklı ligin temsilcilerini bir araya getiriyor. C Grubu'nun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, ev sahibi olma avantajını kullanarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında net bir galibiyet hedefliyor. 1. Lig'de topladığı 23 puanla orta sıraların üzerinde tutunan Keçiörengücü, kupa tecrübesini sahaya yansıtmanın peşinde. 2. Lig'de 19 puanla mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Başkent deplasmanından puan koparmanın planlarını yapıyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanıyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başladı.

KARŞILAŞMA A SPOR'DA NAKLEN YAYINLANIYOR

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu 1. haftasında oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

A. Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Süleyman Luş, Erkam Develi, O. Haqi, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Ali Akman

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Batuhan Ekinci, Ali Keten, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Eren Büyükbaş, Mustafa Arda Akkaş, Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan