Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 3-1 yendi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, maçın ilk yarısına hızlı başlayarak, 17. dakikada kale önünde topla buluşan Halil Can Ayan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı da da üstünlüğü elinde tutan başkent ekibi, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 yendi.
İLK YARI
37. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında Abdullah Çelik'in pasında topla buluşan Ali Akman, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0
Oyunun 45. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ayhan Akman kırmızı kart gördü.
İKİNCİ YARI
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, sol taraftan geliştirdiği atakta Ferndandes'in pasında Erkam Develi topu şık bir plase vuruşla ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.
Konuk takım Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un tek golünü ise 59. dakikada Arif Emre Eren kaydetti.
Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Goller: Dk. 17 Halil Can Ayan, Dk. 37 Ali Akman, Dk. 80 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Arif Emre Eren (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)
Sarı kart: Dk. 70 Abdullah Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 45 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
İŞTE İLK 11'LER
A. Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Süleyman Luş, Erkam Develi, O. Haqi, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Ali Akman
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Batuhan Ekinci, Ali Keten, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Eren Büyükbaş, Mustafa Arda Akkaş, Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan
