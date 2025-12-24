24 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 3-1 yendi

Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 3-1 yendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 18:20 Güncelleme: 24.12.2025 21:03
Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 3-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, maçın ilk yarısına hızlı başlayarak, 17. dakikada kale önünde topla buluşan Halil Can Ayan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı da da üstünlüğü elinde tutan başkent ekibi, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 yendi.

İLK YARI

37. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında Abdullah Çelik'in pasında topla buluşan Ali Akman, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

Oyunun 45. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ayhan Akman kırmızı kart gördü.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, sol taraftan geliştirdiği atakta Ferndandes'in pasında Erkam Develi topu şık bir plase vuruşla ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.

Konuk takım Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un tek golünü ise 59. dakikada Arif Emre Eren kaydetti.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Goller: Dk. 17 Halil Can Ayan, Dk. 37 Ali Akman, Dk. 80 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Arif Emre Eren (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Sarı kart: Dk. 70 Abdullah Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 45 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

İŞTE İLK 11'LER

A. Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Süleyman Luş, Erkam Develi, O. Haqi, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Ali Akman

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Batuhan Ekinci, Ali Keten, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Eren Büyükbaş, Mustafa Arda Akkaş, Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 3-1 yendi Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 3-1 yendi Ankara Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 3-1 yendi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör