Konyaspor Antalyaspor’u tek golle mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2025 18:04 Güncelleme: 23.12.2025 19:49
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları Konya'da devam etti. Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Yeşil beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte nücadelede yaşananlar...

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydeti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri zorlu randevudan 3 puanla ayrıldı.

Yeşil beyazlılar bir sonraki maçında Bodrum FK'ya konuk olacak. Akdeniz temsilcisi ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR

21. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan yerden ortasında defanstan dönen topu Umut Nayir, bekletmeden Tunahan Taşçı'ya çıkardı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hüseyin Türkmen'in kaptırdığı topta ceza sahasına hareketlenen Muleka'nın uzaktan şutunda kaleci Julian kornere çıkardı.

41. dakikada ceza sahasında Umut Nayir ile paslaşan Muleka meşin yuvarlağı altıpas üzerinde Bjorlo ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Deniz Ertaş topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Balet'in şutunda Jevtovic gole izin vermedi.

Karşılaşmayı yeşil beyazlılar 1-0 kazandı.

Öte yandan takımlar, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı ortak pankartla seremoniye çıktı.

GOL | T. Konyaspor 1-0 H. Antalyaspor | İzlemek için tıklayınız

