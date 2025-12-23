CANLI | Konyaspor - Antalyaspor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2025 18:04 Güncelleme: 23.12.2025 18:36
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak.
A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.