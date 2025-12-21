Fernando Muslera bir haftada ikinci kupasını kazandı

Arjantin'de Fernando Muslera ve Jose Sosa'nın forma giydiği Estudiantes, 1-0 geriye düştüğü maçta Platense'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

Buenos Aires'teki Unico de San Nicolas Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Kupası maçında eski Galatasaraylı kaleci Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Platense karşılaştı.

10 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

Estudiantes, 50. dakikada Franco Zapiola'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi Lucas Alario'nun 79 ve 90+1. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Muslera, 90 dakika forma giyerken Sosa ise 62. dakikada oyuna girdi.

1 HAFTADA 2 KUPA

Lig zaferinin ardından Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Estudiantes, böylece bir haftada ikinci kupanın sahibi oldu.

Muslera ise Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.