Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 12:12
Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Trabzonspor–Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. Yardımcıları Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak.

Süper Lig'in 16'ncı haftasın yarın oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

DERBİYİ ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Ligin 16'ncı haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

CUMARTESİ

14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray: Ali Yılmaz

PAZAR

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

