Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Trabzonspor–Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. Yardımcıları Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak.
Süper Lig'in 16'ncı haftasın yarın oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.
DERBİYİ ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK
Süper Lig'de 16'ncı haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
CUMARTESİ
14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray: Ali Yılmaz
PAZAR
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün