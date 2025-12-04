CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 20:38
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada 4. Tur maçında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Arca Çorum FK-Corendon ile Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
İŞTE ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Arca Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Cemali Sertel, Çınar Neşe, Taha İbrahim Rençber, Emir Alp Özçelik, Semih Akyıldız, Atakan Can, Muhammet Emin Zorlu, Yiğit Kaya, Çınar Temir, Yusuf Güzel
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Efecan Karaca, Baran Moğultay, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy, Makouta, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu, İbrahim Kaya