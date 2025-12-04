04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 20:38
CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada 4. Tur maçında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürüyor.

Arca Çorum FK-Corendon ile Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

İŞTE ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Arca Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Cemali Sertel, Çınar Neşe, Taha İbrahim Rençber, Emir Alp Özçelik, Semih Akyıldız, Atakan Can, Muhammet Emin Zorlu, Yiğit Kaya, Çınar Temir, Yusuf Güzel

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Efecan Karaca, Baran Moğultay, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy, Makouta, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu, İbrahim Kaya

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor CANLI | Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör