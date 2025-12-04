Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 | ZTK’da 4. eleme turu heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Iğdır FK ile Orduspor 1967 arasında oynanan mücadele, hem tur atlama yarışı hem de iki ekibin sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdüren Iğdır FK, taraftarının desteğini arkasına alarak hem ligdeki çıkışını hem de kupadaki yürüyüşünü güçlendirmek istiyor. Deplasman tarafında ise cesur bir hedefle yola çıkan Orduspor 1967 var.

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da başladı.

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.