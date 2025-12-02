TÜMOSAN Konyaspor Muş Spor Kulübü’nü farklı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma sahne alıyor. Muş Spor Kulübü, sahasında Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Enis Bardhi'nin kaydettiği golle öne geçen Konyaspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Calusic'in golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, yalnızca bir dakika sonra Melih Bostan'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Muş Spor'un tek golü ise 89. dakikada Ersel Aslıyüksek'ten geldi ve skor 3-1'e geldi. Ancak bu golden hemen sonra TÜMOSAN Konyaspor 90+2. dakikada Melih Bostan ile bir gol daha buldu ve skoru 4-1'e getirdi.

Muş Spor Kulübü, bu sonuçla birlikte kupaya 4. eleme turunda veda ederken TÜMOSAN Konyaspor grup aşamasına yükselerek önemli bir adım attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL | Muş Spor 0-1 TÜMOSAN Konyaspor | TIKLA İZLE

GOL | Muş Spor 0-2 TÜMOSAN Konyaspor | TIKLA İZLE

GOL | Muş Spor 0-3 TÜMOSAN Konyaspor | TIKLA İZLE

GOL | Muş Spor 1-3 TÜMOSAN Konyaspor | TIKLA İZLE

GOL | Muş Spor 1-4 TÜMOSAN Konyaspor | TIKLA İZLE