28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! Maç sonrası soyunma odası ziyareti

Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! Maç sonrası soyunma odası ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.11.2025 23:35 Güncelleme: 28.11.2025 01:55
ABONE OL
Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! Maç sonrası soyunma odası ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşmayı takip etti. Maçın ardından soyunma odasına inen Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.

Milli oyuncu Yiğitcan Saybir (sol 2) ile Bosna Hersek oyuncusu Amar Alibegovic (3) mücadele etti (AA) Milli oyuncu Yiğitcan Saybir (sol 2) ile Bosna Hersek oyuncusu Amar Alibegovic (3) mücadele etti (AA)

Ay-yıldızlılarda Tarık Biberovic 20, Şehmus Hazer 18 ve Sertaç Şanlı da kaydettiği 14 sayıyla galibiyette büyük rol oynayan isimler oldu. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında 30 Kasım Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek karşılaşmasını takip etti (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek karşılaşmasını takip etti (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek'i konuk ettiği karşılaşmayı salondan takip etti.

Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti (AA)Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN, A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NI TEBRİK ETTİ

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Başkan Erdoğan, maçın ardından tribündeki vatandaşları selamladı, yanına gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Daha sonra soyunma odasına inerek sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Erdoğan, basketbolcu Ercan Osmani'ye "Hemşehrilerini duman ettiniz ya." dedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Cedi Osman'a, "Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?" diye soran Erdoğan, maçın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim ile sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, sporcular için Başantrenör Ergin Ataman'a, "Böyle terli terli bekletmeyelim. Hemen duşlarını alsınlar." dedi.

Başkan Erdoğan'a tebrik ziyareti için teşekkür eden Ataman, "Yarın İsviçre'ye gidiyoruz. Pazar günü İsviçre'de maç var." hatırlatmasında bulundu.

Erdoğan, aynı gün oynanan Sırbistan-İsviçre basketbol karşılaşması hakkında da bilgi aldı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) kazandıkları gümüş madalyayı Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Başkan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da eşlik etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! Maç sonrası soyunma odası ziyareti Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! Maç sonrası soyunma odası ziyareti Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! Maç sonrası soyunma odası ziyareti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör