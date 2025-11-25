Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yer alacağı torba belli oldu
Türkiye’nin, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ni geçmesi halinde hangi torbada yer alacağı netleşti.
FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi.
Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya koyulduğu ve kalan 39 ülkenin, 19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildiği aktarıldı.
Play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.
Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.
Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
İŞTE TÜM TORBALAR:
1. Torba: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya / Sırbistan / Galler / Bosna-Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna / İsveç / Polonya / Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye / Romanya / Çekya / Kosova), Avrupa Play-Off D (Danimarka / Karadağ / Çekya / İrlanda), FIFA Play-Off 1 (Nikaragua / Jamaika / Kongo DC), FIFA Play-Off 2 (Bolivya / Surinam / Irak)
İŞTE TABLO:
